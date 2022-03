ABW zarzuca mu szpiegostwo na rzecz Rosji. Co wiemy o Pablu G.?

Według ABW w momencie zatrzymania Pablo G. przygotowywał się do wyjazdu do Ukrainy. Tymczasem "Rzeczpospolita" ustaliła, że G. całkiem niedawno, jeszcze na początku lutego, właśnie tam był. I co ciekawsze, także został aresztowany przez ukraińskie służby pod zarzutem szpiegostwa. Ale wszystko po kolei.