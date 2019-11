ABW nie mogła czekać dłużej. Niedoszli zamachowcy współpracowali z Brunonem Kwietniem

Mężczyźni, którzy zostali zatrzymani przez ABW i usłyszeli zarzuty przygotowywania ataków z użyciem materiałów wybuchowych, byli obserwowani i monitorowani przez służby od dłuższego czasu. Obaj występują w aktach głośnej sprawy z Brunonen Kwietniem, obaj mieli z nim współpracować. Teraz grozi im do 8 lat więzienia.

Niebezpieczne hobby

Według ABW, jeden z nich - Marcin K. mimo orzeczonego przez sąd zakazu kontaktów i zainteresowań w zakresie broni, amunicji i eksperymentów pirotechnicznych, nadal zajmował się procederem. W trakcie niedzielnego przeszukania jego domu funkcjonariusze ABW zabezpieczyli substancje i środki chemiczne niezbędne do produkcji dużej ilości materiałów wybuchowych, broń palną, amunicję, a także elementy konstrukcyjne służące do przerabiania broni.

Co łączyło go z Brunonem Kwietniem? – Mieli to samo niebezpieczne hobby: eksperymentowanie z chemią i gromadzenie materiałów wybuchowych. Obaj byli miłośnikami broni palnej - mówi nam jeden ze śledczych znających kulisy sprawy. Nieoficjalnie obaj mieli poznać się na jednym z forów internetowych. - Kwiecień do przesyłania informacji używał szyfrowanych wiadomości - dodaje nasz rozmówca.