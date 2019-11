ABW zatrzymała dwie osoby podejrzane o terroryzm. Ekspert: sytuacja jest niepokojąca

Funkcjonariusze musieli dojść do wniosku, że sytuacja jest na tyle poważna, że zdecydowali się na zatrzymania - ocenił akcję Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dr Krzysztof Liedel. Ekspert ds. terroryzmu pytany o ryzyko zamachu terrorystycznego w Polsce przyznał, że "nie można wykluczyć, że w Polsce pojawi się ktoś podobny do Andersa Breivika".

Przypomnijmy. W ostatnich dniach agenci ABW zatrzymali w Warszawie i Szczecinie dwie osoby podejrzane o przygotowywanie ataków z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. W skoordynowanej akcji przeprowadzono przeszukania w wielu miejscach na terenie trzech województw. W trakcie jednego z nich, w domu jednorodzinnym na terenie warszawskiej dzielnicy Włochy, funkcjonariusze ABW zabezpieczyli substancje i środki chemiczne niezbędne do produkcji dużej ilości materiałów wybuchowych, a także broń palną, elementy konstrukcyjne służące do przerabiania broni oraz amunicję.

Akcja ABW to pokłosie sprawy Brunona K.

Dr Krzysztof Liedel tłumaczył w rozmowie z WP.PL, że obecne działania ABW to pokłosie sprawy Brunona K., który w 2012 r. planował zamach na Sejm. - Jedna z zatrzymanych teraz osób była już objęta śledztwem w 2013 r. Środowiska ekstremistyczne były pod nadzorem służb, funkcjonariusze od dawna je rozpracowywali, śledzili ich działania w internecie itp. Sytuacja musiała stać się poważna, skoro zdecydowali się na zatrzymania - ocenił.

Wzorowali się na Breiviku

Dodał, że wpływ na coraz większą polaryzację ma język debaty politycznej. - Politycy dokładają swoją cegiełkę. W takich warunkach do głosu dochodzą skrajne środowiska. Nie mamy żadnych statystyk jak liczne są to grupy, ale to trend ogólnoświatowy - przypomniał ekspert.