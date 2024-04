Abp Wojda o aborcji: nie ma prawa do zabijania

W Polsce na nowo rozgorzał spór o aborcję. Po raz kolejny głos w tej sprawie zabrał nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda. - Nie ma prawa do zabijania, ale do ochrony życia - oświadczył hierarcha. Nawiązał też do dyskusji o tabletce "dzień po".