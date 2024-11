Tak jeszcze nie było. 38 rosyjskich dronów wleciało na Białoruś

"W ciągu ostatniej doby, w dniach 24-25 listopada, odnotowano co najmniej 38 wlotów rosyjskich dronów kamikadze typu Shahed na Białoruś z Ukrainy, co jest absolutnym dziennym rekordem w historii monitoringu" - oświadczyła grupa.

Według raportu, co najmniej jeden dron Shahed dotarł do miasta Mozyrz na południowym wschodzie Białorusi. Trzykrotnie drony wlatywały także do obwodu homelskiego w okolicach przejścia granicznego Nowa Huta.