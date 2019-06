Abp Scicluna na obradach Episkopatu. "To nie interwencja po filmie Sekielskich"

Ochrona dzieci i młodzieży to główny temat dwudniowych obrad Konferencji Episkopatu Polski. Gościem spotkania będzie abp Charles Scicluna z Watykanu, określany "specjalistą papieża od walki z pedofilią". – To nie interwencja po filmie braci Sekielskich – mówi WP ks. Piotr Studnicki z Centrum Ochrony Dziecka.

Abp Scicluna ma przylecieć do Polski w czwartek wieczorem i zostanie do sobotniego poranka. Cały piątek spędzi na spotkaniach z polskimi biskupami i arcybiskupami. – Będzie uczestniczył w obradach, a później konferencji prasowej, w piątek o 14:00. Ostatni punkt wizyty to spotkanie z delegatami diecezjalnymi do spraw ochrony dzieci i młodzieży przed pedofilią – wymienia w rozmowie z Wirtualną Polską przedstawicielka biura prasowego Konferencji Episkopatu.