Abp Ryś o pedofilii w archidiecezji łódzkiej: "To nie jest pełna liczba ofiar"

- Czterech sprawców i 10 ofiar pedofilii na terenie archidiecezji łódzkiej. To nie jest pełna liczba ofiar - powiedział abp Grzegorz Ryś w czasie nabożeństwa pokutnego. To pierwsze takie nabożeństwo w polskim Kościele.

Okazuje się, że od stycznia 1990 r. do końca czerwca 2018 r. zgłosiło się 10 ofiar, połowa z nich była molestowana do 15. roku życia, a pozostali nie mieli 18 lat. Metropolita łódzki zapewnił, że wszystkie sprawy zostały skierowane do Watykanu. Jeden ksiądz został usunięty ze stanu kapłańskiego, drugi otrzymał na 15 lat zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą, a trzecia sprawa uległa przedawnieniu. Czwarta jest dopiero rozpatrywana przez Stolicę Apostolską.