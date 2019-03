Chciał umówić się na seks z 12-letnim dzieckiem. Nowe fakty

26-letni mieszkaniec Kuźni Raciborskiej, który jest podejrzany o umówienie się z 12-latką na seks, ma postawione zarzuty. Został wypuszczony z aresztu za kaucją. Grozi mu najwyżej do 2 lat więzienia. Ojciec dziewczynki walczy o zaostrzenie kar za pedofilię.

Przypomnijmy: Krzysztof F. z Kędzierzyna-Koźla znalazł w telefonie swojej córki nagie zdjęcia mężczyzny. Okazało się, że do 12-latki pisał 26-latek, proponując jej seks. Krzysztof podał się za córkę i umówił z mężczyzną w galerii handlowej. Powiadomił policję, która złapała podejrzanego o pedofilię.

- W sprawie podejrzanych jest dwóch mężczyzn. Jeden to mieszkaniec Kuźni Raciborskiej, a drugi pochodzi z Będzina. Obaj mają postawione zarzuty - powiedział Wirtualnej Polsce szef prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu Eugeniusz Węgrzyk. - Chodzi o posiadanie treści pornograficznych z udziałem nieletnich oraz składanie propozycji seksualnych nieletniemu poniżej 15 lat - dodał.

Jak poinformował nas prokurator, obaj mężczyźni wyszli na wolność za poręczeniem majątkowym. Nie wiadomo, kiedy akt oskarżenia trafi do sądu.

Ojciec walczy o zaostrzenie kar

Jednemu z mężczyzn, który miał w komputerze zakazane treści pedofilskie, grozi do 5 lat więzienia. Drugiemu, który proponował seks 12-latce - zaledwie do 2 lat więzienia. Prokurator Węgrzyk przyznaje, że "nie są to zbyt surowe kary".