Abp Marek Jędraszewski o Donaldzie Trumpie: Potrafił uczciwie spojrzeć na przeszłość

- Potrafił uczciwie spojrzeć na naszą niedawną, chociaż już 40 lat trwającą przeszłość i historię – powiedział o Donaldzie Trumpie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. To komentarz do oświadczenia, jakie wydał prezydent USA Donald Trump z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W niedzielę w Polsce uroczyście obchodzono tę rocznicę.

Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski (PAP, Fot: Piotr Nowak)

Abp Marek Jędraszewski był gościem poniedziałkowego "Salonu Politycznego" radiowej Trójki. Tematem rozmowy były obchody rocznicy papieskiej pielgrzymki do Polski w 1979 r.. Z tej okazji Donald Trump wydał w niedzielę specjalne oświadczenie. Podkreślił w nim, że miliony ludzi cieszą się wolnością dzięki Janowi Pawłowi II i jego postawie w trudnych czasach walki z komunizmem. Prezydent USA zaznaczył, że razem z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych wspominają papieża Polaka, którego słowa 40 lat temu poruszyły dusze rodaków i pomogły obalić żelazną kurtynę.

"Pamiętając o długotrwałej walce Polaków z komunizmem podkreślamy, że miliony ludzi cieszą się wolnością dzięki świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II i jego niezwykłemu życiu jako ucznia Jezusa Chrystusa oraz orędownika ludzkiej godności i wolności religijnej" - napisał Trump. Prezydent zaapelował, by nie zapominać o przesłaniu Jana Pawła II. "Nadal starajmy się czerpać siłę z jego słów oraz odwołania do wielkiego boskiego miłosierdzia, mocy i chwały" - dodał.

"Europa wycina chrześcijańskie korzenie"

Abp Jędraszewski podkreślił, że Donald Trump nie jest katolikiem, tym bardziej więc jego oświadczenie ma ogromne znaczenie. Zdaniem duchownego, prezydent USA "potrafił uczciwie spojrzeć na naszą niedawną, chociaż już 40 lat trwającą przeszłość, historię", czego nie zrobili inni przywódcy europejscy.

- Dziwiłbym się [gdyby to zrobili - red.], patrząc na to, co dzieje się w Europie, kiedy celowo, programowo wycina się chrześcijańskie korzenie z naszej świadomości - stwierdził.