Wideo Najnowsze kościół + 2 niepłodnośćabp marek jędraszewski Dzisiaj, 23-06-2021 06:52 Abp Marek Jędraszewski mówił o Polsce. Protest trafił do Watykanu Nie milkną echa słów z kazania abp. Marka Jędraszewskiego podczas uroczystości Bożego Ciała. "Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej!" – mówił hierarcha. - Te słowa nie powinny padać, a padają i stygmatyzują - powiedziała w programie "Newsroom WP" Marta Górna ze Stowarzyszenia "Nasz Bocian", pytana o to, jak słowa metropolity krakowskiego wpływają na sytuację osób, które zmagają się z niepłodnością. Organizacja napisała list otwarty do Konferencji Episkopatu Polskim i władz kościelnych w Watykanie, w którym domaga się przeprosin i pisze, że to Kościół jest współwinny za każde nienarodzone dziecko w rodzinie dotkniętej niepłodnością. Stanowisko Kościoła w sprawie metody in vitro Górna nazwała "obrzydliwą manipulacją". - Czy dla niepłodnych jest miejsce w Kościele? Takie pytanie zadajemy w naszym liście - powiedziała rozmówczyni Agnieszki Kopacz. Rozwiń