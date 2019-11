Abp Juliusz Paetz zostanie pochowany w archikatedrze

Zmarły arcybiskup senior Juliusz Paetz zostanie pochowany w katedrze poznańskiej - podała kuria archidiecezjalna. Ta decyzja wywołuje emocje, bo w przeszłości zmarły hierarcha był oskarżany o molestowanie seksualne podwładnych duchownych.

"Wiele wskazuje na to, że miejscem pochówku będzie archikatedra. I trzeba powiedzieć jasno, że jeśli tak będzie, to będzie to decyzja skandaliczna i haniebna. Skandaliczna, bo nie licząca się z ofiarami, a haniebna, bo dowodząca, że wina w takiej sytuacji nie ma znaczenia, i że solidarność hierarchii jest ważniejsza niż sprawiedliwość" - napisał Terlikowski w mediach społecznościowych.