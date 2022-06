Abp Jędraszewski cytuje Tuska. Zrobił to w homilii podczas Bożego Ciała

- Dość powszechnie znane stwierdzenie "polskość - to nienormalność" bardzo boli, tak jak zawsze boli ośmieszanie i szyderstwo z tego, co dla nas jest prawdziwie święte i drogie, i co kochamy całym sercem - powiedział abp Marek Jędraszewski w homilii wygłoszonej podczas uroczystości Bożego Ciała. Tym samym nawiązał do słów Donalda Tuska wypowiedzianych przed laty.