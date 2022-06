Przywódca Chin wspiera Putina. Padły ważne deklaracje

Stosunki między przywódcą Pekinu i Moskwy nazywane są przez samych zainteresowanych przyjacielskimi. Urodziny Xi stały się pretekstem do tego, by powtórzyć wszystkie dotychczasowe deklaracje współpracy. Co więcej, mężczyźni zobowiązali się do pogłębienia wszechstronnego partnerstwa. Kreml potwierdził, komentując przebieg rozmowy telefonicznej, że stosunki tych dwóch krajów znajdują się "na najwyższym poziomie".