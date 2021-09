O. Gużyński o abp. Głodziu obecnym na beatyfikacji: pozbawiony jakiegokolwiek wstydu

- Jest uosobieniem buty i chamstwa, ale taka postawa polskim biskupom widocznie odpowiada. Doskonale się czują w jego towarzystwie. To bardzo dobrze, że ludzie to widzą i nie mają złudzeń, że to co, robił arcybiskup Głódź, niczym się nie różni od tego, co robią i myślą polscy biskupi - podkreśla Nowak.