Warszawa. Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej

Następnie zostaną odsłonięte portrety beatyfikacyjne nowych błogosławionych, które powstały na podstawie ich fotografii. Do ołtarza zostaną także przyniesione procesyjnie relikwie kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej. W tym czasie wierni zaśpiewają hymny beatyfikacyjne, skomponowane specjalnie na tę okazję: "Soli Deo – Jedynemu Bogu" autorstwa ks. prałata Wiesława Kądzieli do słów bp. Józefa Zawitkowskiego oraz "Błogosławiona Matko Niewidomych" do tekstu s. Damiany Laske FSK z muzyką Piotra Pałki.