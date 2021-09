Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego. Program, transmisja. W niedzielę msza beatyfikacyjna

- Wrażenie jest takie, że Episkopat nie dorósł do dziedzictwa zarówno Wyszyńskiego, jak i Wojtyły. Może to myślenie życzeniowe, ale wydaje mi się jeszcze, że kardynał powiedziałby, żebyśmy przestali się bać i szukać wszędzie wroga, a zaczęli działać. On miał wroga na karku, ale działał, a my często wymyślamy wrogów, aby znaleźć sobie zajęcie - powiedział ks. Prusak.