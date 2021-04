Sprawa biskupa Edwarda Janiaka. "Opuścił diecezję kaliską, ale nie wiemy, gdzie jest"

Dzwonimy do dyrektora diecezji kaliskiej Caritasu. To właśnie w jednej z placówek należących do Caritasu przebywał ostatnio bp Edward Janiak. Pytamy o możliwość wywiadu i bezpośredniego kontaktu. - Nie wiem, jak można się skontaktować, nie mam dostępu do niego. To już trzeba byłoby szukać bezpośrednio biskupa Janiaka. Nie chciałbym się w tej kwestii wypowiadać. Biskup - tak jak podawały media - miał opuścić Domu Opieki Społecznej Caritas w Złoczewie po przyjęciu drugiej dawki szczepionki. Według mojej wiedzy - opuścił - mówi WP ks. Piotr Kowalek.