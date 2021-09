Abp Głódź na beatyfikacji kard. Wyszyńskiego. Terlikowski: lekceważy skrzywdzonych

Abp Głódź na beatyfikacji. "Parcie na szkło"

Jednak uwagę publicystów, duchownych i internautów zwrócił jednak fakt, że do stolicy przyjechał m.in. abp Sławoj Leszek Głódź - emerytowany hierarcha, ukarany przez Watykan za tuszowanie pedofilii. Przypomnijmy: pod koniec marca 2021 roku Stolica Apostolska nakazała mu zamieszkanie poza archidiecezją, zakazała uczestniczenia w publicznych celebracjach i spotkaniach na jej terenie, a także zobowiązała go do dokonania wpłaty na rzecz Fundacji św. Józefa na przeciwdziałanie nadużyciom seksualnym i wsparcie ofiar.