Aborcja. Prezes TK uderza w Rzeplińskiego. "To on łamał konstytucję"

Aborcja. Prezes TK tłumaczy zwłokę i krytykuje polityków

W opinii prezes TK publikacja uzasadnienia do wyroku ws. aborcji w Polsce była niezależną decyzją i nie mieli na nią wpływu żadni politycy.

Aborcja w Polsce. Przyłębska o Rzeplińskim: łamał konstytucję

Julia Przyłębska odniosła się też do słów Andrzeja Rzeplińskiego, którego zdaniem orzeczenie ws. aborcji nie było wyrokiem, ponieważ w składzie sędziowskim znalazła się Krystyna Pawłowicz - która wcześniej, jako posłanka, podpisała się pod wnioskiem do TK ws. rozpatrzenia przepisów o aborcji.

- Andrzej Rzepliński formułuje całkowicie bezzasadne zarzuty, zresztą nie po raz pierwszy. To właśnie on, nie dopuszczając do orzekania trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, łamał Konstytucję - mówi obecna prezes TK.