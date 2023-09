Abonament RTV. Ile wyniesie w 2024 roku? Te osoby będą zwolnione z płatności

Roczną wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego można jednak obniżyć, poprzez opłacane "z góry" abonamentu na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Jak wylicza Poczta Polska, w przypadku uiszczenia opłaty za cały rok za radioodbiornik, opłata abonamentowa wyniesie 94 złote - co przekłada się na oszczędność 10,40 zł względem comiesięcznych opłat. Abonament 2024 za odbiornik telewizyjny w przypadku płatności rocznej to koszt 294,90 zł, co w porównaniu do płatności comiesięcznych przez cały rok daje oszczędność 32,7‬0 zł.