"Abonament" na remont kościoła. Wierni są wściekli

- Proboszcz wymyślił, że po Przegini będzie "chodzić" koperta, od domu do domu, z listą, na której każdy będzie wpisywał swoje imię i nazwisko, numer domu, kwotę, którą wkłada do koperty, a jeśli nie uiszcza opłaty, powinien napisać dlaczego - dodaje kolejny mieszkaniec i uważa, że taka forma to wywieranie presji na lokalnej społeczności. - Będą się wstydzili sąsiadów i tego, co ludzie powiedzą i będą płacili - twierdzi.