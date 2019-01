"A gdzie zdjęcie braci Kaczyńskich?". Już jest na wystawie

Zmiany w wystawie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, którą można oglądać w Zamku Królewskim. W części ekspozycji, dotyczącej schyłku PRL, pojawiło się zdjęcie braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

Wicedyrektor Ziemowit Koźmiński tłumaczy, że stało się to na wniosek zwiedzających.

- Wystawa ewoluuje i nie jest to jedyne zdjęcie, które dołączono - mówi w rozmowie z dziennikiem. Zaprzecza, aby sygnały w tej sprawie pochodziły od władz Prawa i Sprawiedliwości, ministerstw czy kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy .

"Nie było zdjęcia z przełomu lat 70. i 80."

"Nikt z nami tego nie konsultował"

Jednak, o ile kuratorzy wystawy wiedzieli o innych zmianach, to w przypadku zdjęcia braci Kaczyńskich byli zaskoczeni informacją o jej dodaniu do ekspozycji. Dr Łukasz Kossowski z Muzeum Literatury wyjaśnia, że korekty dotyczyły przede wszystkim uzyskania praw autorskich, ale fotografia Lecha i Jarosława "to inna kwestia"