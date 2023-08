920 kandydatów. Zarząd Nowej Lewicy zatwierdził listy wyborcze

- Idziemy po to, żeby wygrać Polskę, żeby razem z naszymi partnerami z opozycji wywalczyć dobro dla naszego kraju. Jesteśmy przygotowani do tej walki, mamy apetyt na wygraną - stwierdził Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy po posiedzeniu zarządu partii. Zatwierdzono na nim listy kandydatów do wyborów do Sejmu.