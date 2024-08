85 lat czeka na godny pochówek. Mógł być pierwszym żołnierzem, poległym w wojnie

Starania o godny pochówek bohatera

Od wielu lat o godny pochówek Konieczki walczy ks. Jerzy Ptach, były proboszcz parafii w Śmiłowie. Kapłan prowadzi stronę internetową poświęconą Konieczce i starał się o uhonorowanie go nazwą jednej ze śmiłowskich ulic lub szkoły. – Konieczka nie miał pogrzebu, bo nie mógł go mieć – proboszcz wcześniej uciekł, ostrzeżony, że Niemcy go ścigają. Na cmentarzu wciąż jest zarezerwowane miejsce, od wielu lat oczekujące na ekshumację i godny pochówek. I nasz bohater też czeka... – powiedział PAP ks. Ptach.