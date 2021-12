80 mln zł za zerwany kontrakt. Generał komentuje

Rząd zawarł ugodę z Airbusem, kończąc tym samym spór dot. zerwania kontraktu na zakup śmigłowców H225 Caracal dla Wojska Polskiego. Porozumienie z Francuzami będzie kosztować Skarb Państwa kilkadziesiąt milionów złotych. Kto za to odpowiada? - Ten, kto podjął decyzję o zerwaniu tego dosyć korzystnego kontraktu, kierując się nieracjonalnymi przesłankami. W tym czasie ministrem obrony narodowej był pan Macierewicz. Wiemy o tym, że te 80 mln zł to niebagatelna kwota, wiemy również o tym, że zamiast 40-50 Caracali latających dziś nad polskim niebem mamy zaledwie cztery Blackhawki w wojsku, kilka w policji i cztery mamy zamiar dokupić - komentował w programie "Newsroom" WP gen. Mieczysław Bieniek - były zastępca Dowódcy Strategicznego NATO. Jak podkreślił realizacja zamówienia na Caracale zwiększyłaby mobilność naszych wojsk oraz dałaby możliwość szybkiego manewru, która - jak wskazał generał - jest nam bardzo potrzebna. - Ta strata 80 mln zł to dużo, to boli. No, ale dobrze, że zostało to chociaż w jakiś sposób naprawione, kosztem milionów. Obrażanie Francuzów, mówienie im, że uczymy ich jeść widelcami, że sprzedają Egiptowi Mistrale za 2 dolary, nie służy dobrym stosunkom - stwierdził generał.