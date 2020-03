75. rocznica zakończenia II wojny światowej. Donald Trump nie będzie jej świętować w Moskwie

Prezydent USA Donald Trump nie weźmie udziału w uroczystościach Dnia Zwycięstwa w Moskwie - poinformował rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

W wywiadzie dla TASS rosyjski prezydent zauważył, że przywódcy krajów należących do koalicji antyhitlerowskiej powinni przyjechać do Moskwy z okazji 75. rocznicy zwycięstwa. Jednocześnie zapytany o to, jak ważny jest ich udział w tych wydarzeniach, Putin podkreślił, że "to wcale nie jest ważne”, ponieważ "to nasze święto”.