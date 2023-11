4 tys. zabitych. Stosy ciał pod Awdijiwką. Natarcie trwa

"Z każdym tygodniem, który mija, nasze możliwości, by w pełni finansować to, co uważamy, że jest potrzebne Ukrainie - narzędzia i zdolności, by bronić swojego terytorium i kontynuować swoje postępy - stają się coraz trudniejsze (...) Musimy podejmować decyzje na temat tych pakietów (uzbrojenia), ich rozmiarów. To, co jest wysyłane, opiera się na naszej ocenie kalendarza tego, kiedy zostanie przegłosowana ustawa ze środkami" - powiedział Sullivan podczas briefingu prasowego w Białym Domu.