Czterolatek zażył psychotropy w przedszkolu. Prokuratura bada sprawę

Wstępnie mówiło się, że chłopiec znalazł blister tabletek. Gdy matka odebrała go z przedszkola, czterolatek "słaniał się na nogach i nie było z nim logicznego kontaktu". Dziecko zostało natychmiast przewiezione do lokalnego szpitala w Lubinie, skąd - z uwagi na niemożność ustalenia, co mu dolega - przeniesiono je na oddział intensywnej terapii we Wrocławiu.