17-latek za kierownicą miejskiego autobusu. Doszło do kolizji

Do kolizji przyjechała także policja. W trakcie prowadzonej przez funkcjonariuszy kontroli okazało się, że sprawca nie ma żadnych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Pozwolił mu na to 23-letni pracownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach, który w tym czasie, w ramach swoich obowiązków, powinien odbywać kurs autobusem.