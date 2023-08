300 plus. Mija ważny termin. Te osoby otrzymają świadczenie później

Dobry Start, nazywany 300 plus to program skierowany do rodziców, których dzieci rozpoczynają nowy rok szkolny. Wsparcie, wypłacane w jego ramach, ma wspomóc finanse opiekunów, nadszarpnięte wydatkami związanymi z zakupem wyprawki szkolnej. Kto może otrzymać pieniądze? Jak i do kiedy złożyć wniosek o 300 plus? Wypłatami zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.