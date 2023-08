Wyprawka szkolna 2023. Tyle planują wydać rodzice

Co piąty badany zakłada, że wydatki związane z nowym rokiem szkolnym będą oscylowały w granicach 501 do 750 zł na jedno dziecko. Mniej, bo 12 procent ankietowanych wskazało, że szacuje wydatki na wyprawkę szkolną w granicach od 751 do 1000 zł. Na jeszcze wyższe kwoty wskazało natomiast 17 proc. pytanych.