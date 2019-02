300 dni "Piątki Morawieckiego". Premier pochwalił się osiągnięciami

Kancelaria Premiera wypuściła spot, w którym chwali się osiągnięciami ostatnich 300 dni rządu. Dokładnie tyle czasu upłynęło od ogłoszenia na konwencji Zjednoczonej Prawicy planu szefa rządu. Nazwał go "Piątką Morawieckiego".

"Nie da się, nie uda się, nie ma na to pieniędzy. To była ulubiona wymówka niektórych polskich polityków od lat. Zawsze wiedziałem, że to nieprawda" - zaczyna swój spot premier Morawiecki.