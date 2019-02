"Świętoszki z PiSu". Dopiero teraz Polaków wkurza zakaz handlu w niedzielę

Kolejka po chleb, bo piec nie nadąża z odgrzewaniem mrożonych bochenków. Spustoszone półki z warzywami już po godzinie 13. Potem deptanie po palcach i kłótnie w 20-minutowej kolejce do kasy. Przez to jak wyglądają sklepy w soboty, przybywa przeciwników zakazu handlu w niedzielę.



Jeśli barometrem nastrojów wyborców jest sobotnia kolejka do kasy w markecie, to rząd i politycy PiS mają przechlapane. Wystarczy posłuchać rozmów w pierwszym lepszym markecie. - Nigdy nie widziałam tylu wkurzonych ludzi na zakupach - zwierza się 36-letnia Joanna Gorzelińska, mieszkanka podolsztyńskiej wsi. Aby dostać się do centrum handlowego w mieście pokonała 17 km, z tego ostatnie dwa w korku samochodowym. Twierdzi, że zakaz handlu rozbija jej domową logistykę. - W tygodniu pracuję do godziny 16. Potem odbieram dwójkę dzieciaków. W domu jestem około 18. Jestem zbyt zmęczona, aby wracać do miasta na większe zakupy. Bez dodatkowej niedzieli robi się dramat - mówi.

W markecie wypełniła koszyk zakupami za 254 zł. Mogło być więcej, ale ... mięso już przebrane. Klienci rozszabrowali warzywa, zostały te nieładne. I jeszcze irytująca kolejka po chleb, bo nie nadążają w wypiekaniem. Większość klientów zajeżdża do kasy z wielkim koszem. Przykra niespodzianka. Czynne są dwie.

Świętoszki z PiS

- Mi się śpieszy. Zostawiłam dzieci na urodzinach w parku trampolin. Jak o czymś zapomniałam, to będzie afera w domu - zwierza się kolejna zakupowiczka. Najeżdża koszykiem na gumofilce pana w dresie, trzymającego foliówkę z bułkami, mleko i paczkę sera. - Mam dziś do wycięcia 20 drzew. A stoję tu jak pajac - psioczy w kierunku czerwieniejącej kasjerki.

- Kto winien szaleństwu? - wzdycham prowokacyjnie w kolejce do kasy. "Świętoszki z Pisu" "Zachciało się wolnych niedziel"- słyszę od matki i pana w gumofilcach.

Coraz większa grupa Polaków narzeka na zakaz handlu w niedzielę, wynika z badań prof. Dominiki Maison, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego. Powód? Sceny jakie rozgrywają się w sklepach soboty poprzedzające wolną niedzielę. Po zaostrzeniu zakazu w 2019 roku już tylko w jedną niedzielę w miesiącu duże sklepy pozostają otwarte. Dopiero teraz część konsumentów zaczyna mocno odczuwać niedogodności zakazu handlu w niedziele.

- Im większe ograniczenia tym więcej przeciwników. Grupy niezadowolonych rosną zwłaszcza w większych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców - mówi prof. Dominika Maison. Wymienia kilka powodów gniewu: - Nie mam czasu na robienie zakupów dzień powszedni. W sobotę są korki. Aby kupić coś w niedzielę, muszę iść do innego niż ulubiony sklepu. A tam jest drożej - podsumowuje narzekania respondentów ekspertka. Dodaje, że wygląda na to, że części społeczeństwa nie udało się nakłonić do zmiany zachowań. Przy okazji badań padł ważny mit.

- Polacy nie robią zakupów w niedzielę, bo nie mają nic lepszego do roboty. Dla wielu rodzin niedziela była zapasowym dniem w tygodniowym planie zakupów - podkreśla prof. Maison. Dlatego jej zdaniem zakaz handlu w niedziele otwiera listę nieakceptowanych działań rządu. Pozytywnie Polacy wypowiadają się o 500+, zniesieniu obowiązku szkolnego dla 6-latków i likwidacji gimnazjów. Mocny przeciw wobec zakazu handlu w niedziele deklaruje 54 proc. ankietowanych.

Sobota dzień horroru w sklepach

Prof. Maison badania prowadziła na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, co przez związki zawodowe jest odbierane jako "brutalny lobbing na rzecz korporacji handlowych". Tyle, że ustalenia o uciążliwości zakazu handlu potwierdzają w rozmowach z WP sami związkowcy.

- Tutaj pojedynczy pracownik pracuje już za trzy osoby. Są korki, kolejki, a klienci są wściekli na siebie. Sobota stała się najgorszym dniem w tygodniu - skarży się WP Dariusz Paczuski, przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w sieci hipermarketów Auchan Polska. Dodaje, że kilka lat temu w jednym z największych centrów handlowych francuskiej firmy pracowało 1000 osób. Teraz zatrudnienie spadło do 300 osób. Gdy w soboty zaczyna się szturm klientów na sklep, pracownicy skarżą się na ogromne przeciążenie.

Podobnie jest w Biedronce, gdzie związkowcy grożą strajkiem, o ile pracodawca nie polepszy warunków pracy. Chcą, aby do standardowej obsady sklepów dodano nowe stanowiska, magazyniera oraz dodatkowych kasjerów. - Szczyt zakupów w sobotę kończy się około 18. Zanim posprzątamy i uzupełnimy towar na półkach wybija północ - mówi WP zastępca kierownika sklepu z Poznania. Dlatego w badaniach przewija się wątek, że również pracownicy handlu krytykują zakaz handlu w niedzielę.

Raport, który przeraził PiS

Wygląda na to, iż politycy PiS poczuli, jak płoną im uszy narzekań klientów. W grudniu 2018 roku niespodziewanie podjęto decyzję polityczną o wstrzymaniu prac nad zaostrzeniem przepisów o zakazie handlu w niedzielę. O tym, co się dalej wydarzy, zdecydować ma przegląd tego rozwiązania, co ogłosił już premier Mateusz Morawiecki.

Gorączka wokół zakazu ma wynikać groźnej dla notowań rządu opinii Biura Analiz Sejmowych oraz skutków oceny regulacji. Według zawartego w tym raporcie sondażu, aż 42 proc. elektoratu PiS opowiada się za zniesieniem obecnej regulacji ustawowej, tak aby handel dozwolony był we wszystkie niedziele w roku. Zaostrzenie bądź zliberalizowanie zakazu może wpłynąć na sympatie polityczne 32 proc. respondentów.

Kolejne tezy również mają znaczenie polityczne. To między innymi ryzyko bankructw najemców lokali handlowym w centrach handlowych. Przypomnijmy, że często sklepy nawet znanych marek prowadzą polscy przedsiębiorcy. Ponadto zakaz handlu miał osłabić duże sieci handlowe i poprawić los mniejszych sklepikarzy. Okazało się, że piątkowe i sobotnie promocje w największych marketach są tak atrakcyjne, ze mali nic nie zyskują. Beneficjentem zakazu była za to sieć Żabka - udająca placówki pocztowe, których działalność w niedziele jest dozwolona.

Raport jako pierwszy opisał branżowy serwis "Wiadomości Handlowe". komentując, że wnioski były tak złe, że treść ukrywano przed opozycyjnymi członkami Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.