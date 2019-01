Biedronka: strajk 2019. Jest referendum strajkowe. Czy zarobki pracowników sieci Biedronka ulegną zmianie? Związki Zawodowe reagują

Biedronka: strajk 2019. Rozpoczęto referendum strajkowe. Pracownicy sieci sklepów Biedronka domagają się podwyżek i skrócenia godzin pracy sklepów. Związki Zawodowe już reagują.

Biedronka – strajk 2019

We wtorek, 15 stycznia 2019 rozpoczęto referendum strajkowe, które planowo ma potrwać do 30 kwietnia 2019 roku. O tym, czy dojdzie do strajku w sieci sklepów Biedronka zadecyduje ponad 65 tysięcy pracowników z około 3000 sklepów. Wiadomo, że podwyżki nie są jedynym, czego się domagają. Żądają również skrócenia godzin otwarcia sklepów. Żeby jednak strajk odbył się legalnie, musi się za nim opowiedzieć przynajmniej 50% osób, które są uprawnione do głosowania w tej kwestii. Związki zawodowe opracowały już siedem postulatów, które wymieniliśmy poniżej: