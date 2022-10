3-latek znaleziony na ulicy. Chłopiec biegał boso

- Policjanci będą prowadzili dalsze czynności mające na celu ustalenie czy doszło do popełnienia przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo 3-letniego chłopca przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki - jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - przekazali policjanci z KPP w Piszu w oficjalnym komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.