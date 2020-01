28. finał WOŚP. Wiemy, ile pieniędzy Polacy wrzucają do puszek Orkiestry. Badanie dla WP

WOŚP zagrał już po raz dwudziesty ósmy, i dwudziesty ósmy raz Polacy otwierali swoje portfele, by pomóc Orkiestrze. 10 zł, 50 zł, czy może 100 zł i więcej? Zapytaliśmy, w jakiej wysokości datki przekazali w tym roku Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Ponad 1,1 miliarda złotych uzbierała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od początku swojego istnienia. Dziś jest już pewne, że do tej kwoty dołączy kolejne 115 mln zł - tyle udało się uzbierać tylko w trakcie finałowego dnia WOŚP. A to jeszcze nie wszystkie pieniądze, które trafią do Orkiestry.