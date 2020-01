Danuta Holecka kiedyś dziękowała Jurkowi Owsiakowi. "Mój synek korzystał z inkubatora WOŚP"

"Wiadomości" TVP krytycznie oceniły Jurka Owsiaka i finał WOŚP. Tymczasem internauci przypomnieli, jak kiedyś Danuta Holecka, kierownik redakcji tego programu, dziękowała szefowi Orkiestry ze łzami w oczach. Dziękował mu też Krzysztof Ziemiec.

"Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo stawiacie urządzenia i do rezonansu i do tomografii, mój synek korzystał wiele lat temu z inkubatora dobrze doposażonego, z serduszkiem WOŚP i za to dziękuję. Uratowaliście wiele istnień. To chyba musi być ogromna satysfakcja" - powiedziała kilka lat temu w TVP Danuta Holecka.