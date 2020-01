WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wośp + 2 Paweł AdamowiczAleksandra dulkiewicz oprac. Krystian Winogrodzki 6 godzin temu 28. Finał WOŚP 2020. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: mam jedno marzenie - Mam jedno marzenie. Żeby to dobro, którym dzieli się Gdańsk, stało się walutą nie tylko dzisiaj, w czasie finału WOŚP. To nie jest wielka... Rozwiń Pani prezydent A jak Gdańsk dzieli … Rozwiń Transkrypcja: Pani prezydent A jak Gdańsk dzieli się dobrem dzisiaj Dzieli się dobrem i to nie tylko Gdańsk bo jak sami państwo słyszycie w Gdańsku dzisiaj są ludzie z całej Polski Tylko znad Wisły jak przed chwilą pani z Krakowa Ale ja mam jedno marzenie mam marzenie takie żeby ta to dobro stało się walutą nie tylko Nie tylko w czasie finału WOŚP ale to nie jest Wielka sztuka Małymi krokami z nimi zmienić od dziękuję dziękuję pięknie Dzięki żebyśmy zmienili swoje ż Bardzo Jaki mam marzenie może Ale to jeszcze występuje Pani po raz pierwszy Dziękuję pa Dzięki dziękuję Nowej roli pani występuje proste pierwsze ciężko jest dzisiaj Mapa pamięci To co się Bardzo pani dziękuję Biała Podlaska super dzięki Wie pan co Ja generalnie patrzę zawsze na jasną stronę mocy Sąd Bride No nie da się zapomnieć tego co się stało rok temu tylko pytanie co my z tym zrobimy I to jest pewnie ta dyskusja która w Polsce się No nie ma roztoczy Wolałbym żeby za dyskusję szczuczynem Dziękuję Dziękuję Dziękuję dziękuję bardzo Tutaj Michał dziękuję Dziękuję panu bardzo Bardzo dziękuję już Dziękuję Pani bardzo będzie cały czas podchodzą do pani Pani prezydenta ale tak się zastanawiam czy Jakość Gdańsk wymienił przestań Wie pan co Ja nie lubię Generali Myślę że zmiana zawsze jest bardzo konkretna w konkretnym Kowalskim Nowaku O tym zresztą też mówi książkę którą Właśnie jutro będziemy prezentować Śmierć prezydenta co co co w nas zmień Gdzie 20 kilka osób mówi o zmianie Figi Do czego ich tam Współdziałanie Tuż przy Sklepach z Bursztynową biżuterią jest artystka Która właśnie zrobiła broszkę poświęconą panu prezydentowi Ale mówi o tym że Ta śmierć spowodowała że wychodzi z domu Aktywizuje pomaga schron Ulub Małego Po nią jakoś zmień Moje życie się zmieniło to Chyba dosyć Jestem Ja Staram się choć jest to bardzo trudne pam Tym co jest A najważniejsza jest rodzina i moja moja córka wchodź trudno jest dzielić teobok Jak już jesteśmy razem to staram Ten czas był bardzo Chodzi o córkę to ona nie mówiła Mamo nie idzie dzisiaj nie bała się o Rozmawiałyśmy o tym ale bardzo świat Prawie cały rok Wie jak Też To kręci po ulicy jesteś to trzeba pamiętam już nie Podeszła do tego nie zamawiała Sama jesteś wolontariuszka Jesteśmy razem Właśnie tak się zastanawia Czy będzie pani miała siłę Stanąć na 100 20 Tam gdzie rok temu Paweł Teraz pa Została Przemawiał Bezpiecznie się czuję bo sam pan widzi Życzliwych ludzi Siła będę miał Na pewno to jest ta energia która płynie to od To widać zresztą cały czas A jeszcze chciałem się zapytać O znowu Pawła Adamowicza bo trudno Bez tego ten finał Pamięć Iść chociażby tutaj po drugim tak Jeszcze raz Zastanawia Stefana włóczyk Kontakt z rodziną Mam kontakt z Mat Stefana w Myślę że dziękuję pani 5 Dziękuję To jest trudny Solidarni jesteśmy na mostach Wie pan co no nie chciałabym O takich rzeczach mówić bo myślę że dobro taki w ukryciu jest To jeszcze na koniec będzie rekord Bardzo panu dziękuję dziękuję że pan Bardzo pani dziękuję Dziękuję piękne super już już już już serduszko dajemy Daj mi Michał pomaga Pani na telefon dobra dziękuję pozdrawiamy Warszawę Dzięki już już już skończy Nie wiem ja jestem pierwszy raz wolontariuszką więc dla mnie każda kwota będzie rekordem Tego bardzo Bardzo pani dziękuję