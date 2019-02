2,5-letnie dziecko szukało jedzenia u sąsiadów. Matka była pijana

Policja zatrzymała kobietę, która opiekowała się córką po pijanemu. 2,5-letnie dziecko wyszło z mieszkania i zapukało do sąsiadów. Dziewczynka trafiła do ośrodka dla małych dzieci.

2,5-letnie dziecko poszło do swoich sąsiadów o godz. 20. Dziewczynka zapukała do drzwi i poprosiła o coś do jedzenia. Zaniepokojona sytuacją sąsiadka zadzwoniła na policję. - By sprawdzić co się stało i wyjaśnić sytuację, na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze - poinformował TVN24 Wrocław asp. sztab. Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji.