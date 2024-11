25 lat temu oddali je Rosji. Teraz zrzucają bomby na Ukrainę

Armia rosyjska wykorzystuje przekazane Moskwie przez Kijów bombowce strategiczne Tu-160. Maszyny trafiły do Rosji w ramach porozumienia między rządami obu krajów w 1999 roku w zamian za spłatę długów za rosyjski gaz - informuje Radio Swoboda. Wykorzystywanych jest sześć maszyn, które 25 lat temu trafiły do Rosji. Teraz używane są do bombardowania celów w Ukrainie.