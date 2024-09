24 miejscowości odciętych od świata. Dramat w Austrii

Powódź w Austrii. Pomoc finansowa dla poszkodowanych

We wtorek wieczorem władze Dolnej Austrii zdecydowały o przyznaniu 75 mln euro pomocy nadzwyczajnej. Gubernator Dolnej Austrii podkreśliła: "Nie zawiedziemy ludzi. Władze obiecują zapomogi w wysokości do 20 proc. uznanej wartości szkód. W wyjątkowych przypadkach pomoc może sięgnąć do 50 proc".