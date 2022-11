2022 AP7. "Zabójca planet" na ścieżce orbitalnej Ziemi

Asteroida 2022 AP7. Jedna z ponad dwóch tysięcy niebezpiecznych kosmicznych skał

2022 AP7 jest zaliczana do grupy "zabójców planet". Należą do niej obiekty o średnicy wynoszącej powyżej jednego kilometra, które w przypadku zderzenia z Ziemią doprowadziłyby do masowego wymierania gatunków, a w konsekwencji do unicestwienia życia na planecie. Naukowcy dodatkowo zakwalifikowali odkrytą w 2022 roku asteroidę do "potencjalnie niebezpiecznych" obiektów, które mogą zbliżyć się do orbity Ziemi na odległość poniżej 7,8 mln kilometrów. Do początku 2020 roku odkryto 2026 PHA (potencjalnie niebezpiecznych asteroid).