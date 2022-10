2022 RM4. "Potencjalnie niebezpieczna" asteroida zmierza w kierunku Ziemi

Zmierzająca w kierunku naszej planety asteroida 2022 RM4 może być dwukrotnie większa od najwyższego budynku w Polsce - Varso, którego wysokość całkowita wynosi 310 metrów. Kosmiczna skała ma zbliżyć się do Ziemi już 1 listopada. Choć jest zaliczana do obiektów "potencjalnie niebezpiecznych", nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Ziemi - według obliczeń minimalna odległość, na jaką zbliży się do naszego globu, wynosi 2,25 mln kilometrów. To sześć razy dalej niż Lunad Distance, czyli odległość Księżyca od Ziemi.