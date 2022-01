200 tys. zakażeń dziennie? Omikron może sparaliżować polskie szpitale

- Wszystko wskazuje na to, że przechodzimy w Europie płynnie w kolejną falę zakażeń. Sprzyjały temu w szczególności święta Bożego Narodzenia, na które przylatywali nasi najbliżsi z krajów, gdzie jasne było, że Omikron jest istotnym wariantem. Jest to wariant szalenie zakaźny, zbliżający się w swojej zakaźności powoli do odry - stwierdziła w rozmowie z TVN24 dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.