20 listopada policja prowadzi akcję "Smog". Spodziewajmy się kontroli na drogach

20 listopada po raz szósty w tym roku odbywa się ogólnopolska akcja "Smog". Policjanci skontrolują pojazdy, które emitują nadmiar toksycznych spalin. Służby prowadzą walkę o poprawę jakości powietrza.

20 listopada akcja "Smog". Policjanci zatrzymają niesprawne auta

Akcja "Smog". Konsekwencje dla zatrzymanych kierowców

Samochód nie spełniający wymagań ochrony środowiska nie może odjechać z miejsca zatrzymania. Musi być odholowany albo odwieziony na lawecie. By odzyskać dowód rejestracyjny, kierowca musi naprawić swoje auto i potwierdzić to w stacji diagnostycznej. Od 2018 roku policjanci odnotowują zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym, dzięki czemu właściciel może go odzyskać w dowolnej jednostce policji w kraju.