Warszawa. Samolot LOT musiał po starcie zawrócić na Lotnisko Chopina

Warszawa. Samolot LOT, który miał lecieć do Stambułu, musiał zawrócić po starcie. O sprawie poinformował nas czytelnik za pośrednictwem dziejesie.wp.pl.

Wirtualna Polska skontaktowała się z rzecznikiem PLL LOT , Michałem Czernickiem, by potwierdzić tę informację. Okazało się, że samolot startujący z Warszawy przed 13 zawrócił o 13:10, by wylądować w stolicy o 14:05.

- Samolot o numerze LO135, wykonujący rejs z Warszawy do Stambułu, po usterce jednego z systemów elektronicznych zawrócił do lotniska w Warszawie i wykonał standardowe lądowanie na Lotnisku Chopina - mówi w rozmowie z WP. Czernicki podkreśla również, że nie ma mowy o awaryjnym lądowaniu, gdyż to normalna procedura w tego typu przypadkach.