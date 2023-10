18-latka pogrążyło wideo. Osłupiał, gdy w drzwiach zobaczył policję

Nie dowierzał, gdy do jego domu zapukali policjanci. Młody kierowca z Kozienic na Mazowszu stracił prawo jazdy, po tym jak został nagrany przez innego uczestnika ruchu. KMP w Kozienicach udostępniła nagranie, na którym widać, że 18-latek najpierw wyprzedza jadący przed nim pojazd tuż przed przejazdem kolejowym, w dodatku na linii ciągłej, po czym bez zatrzymania się przejeżdża przez tory z dużą prędkością. Przejazd kolejowy akurat w tym przypadku nie był strzeżony, dlatego znaki drogowe wymagają od przejeżdżających tamtędy kierowców zachowania szczególnego bezpieczeństwa i ostrożności. Za ten czyn nastolatek otrzymał mandat w wysokości 1,3 tys. zł i został ukarany 18 pkt karnymi. Co ciekawe, stracił on prawo jazdy w wyniku innych wykroczeń drogowych zebranych wcześniej na swoim koncie. Do tego miał je zaledwie kilka miesięcy. Teraz odpocznie od prowadzenia pojazdów przez trzy miesiące, a policja w oświadczeniu zaapelowała do kierowców, by do takich wydarzeń na przejazdach kolejowych dochodziło jak najrzadziej, publikując do tego nagranie ku przestrodze. "STOP! Życie masz tylko jedno. Nie ryzykujmy-zawsze zatrzymujmy się całkowicie i dokładnie upewniajmy, czy przejazd będzie bezpieczny. Niestety mieszkaniec powiatu kozienickiego "tak gdzieś się spieszył", że łamał wszystkie możliwe przepisy na drodze przed zbliżeniem się do przejazdu kolejowego. Jego zachowanie zostało nagrane przez innego uczestnika ruchu i zostało przesłane na stronę STOP Agresji Drogowej stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl" - poinformowała policja.