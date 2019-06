17-latka w szpitalu po zażyciu dopalaczy. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 41 i 45 lat

Nastolatka trafiła do szpitala po zażyciu dopalaczy. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn za posiadanie i handel narkotykami. Jeden z nich z nich odpowie dodatkowo za narażenie dziewczyny na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w Rabce-Zdroju (woj. małopolskie). Policjanci wezwani na interwencję do jednego z mieszkań zastali na miejscu pobudzoną z zaburzeniami psychicznymi i urojeniami 17-latkę. Dziewczyna została przewieziona do szpitala. Najprawdopodobniej zażyła dopalacze.