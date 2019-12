17-latka odpowie ws. brutalnego zabójstwa. Opinia biegłych: Dżesika była poczytalna

Nie ma przeszkód, żeby 17-letnia Dżesika N. stanęła przed sądem ws. brutalnego zabójstwa z kwietnia tego roku w Słonnem na Podkarpaciu. Zdaniem śledczych nastolatka miała namówić rówieśnika Sebastiana K. do zabójstwa 38-letniego znajomego.

Brutalna zbrodnia w domu ofiary

Przypomnijmy: do brutalnej zbrodni doszło w kwietniu tego roku w Słonnem w okolicach Dubiecka w woj. podkarpackim. Sebastian K. miał uderzyć ofiarę co najmniej 15 razy siekierą w głowę, a dziewczyna miała go do tego namawiać i przynieść narzędzie z piwnicy.