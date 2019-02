16 st. w cieniu, a potem gwałtowne załamanie. Nowa prognoza

Przed nami prawdziwie wiosenny koniec lutego i temperatury sięgające 16 st. C w cieniu. Synoptycy ostrzegają jednak, że nadejście marca przypomni nam o trwającej wciąż zimie. W piątek czeka nas ochłodzenie, a pogodę zmienią fronty z północy.

Za sprawą wyżu znad zachodniej i środkowej Europy o nazwie Frauke do czwartku włącznie prawie w całej Polsce (poza drobnymi wyjątkami) będzie pogodnie, słonecznie, a przede wszystkim coraz cieplej. O ile we wschodniej Polsce termometry pokażą od 4 do 9 st. C, to już zdecydowanie cieplej będzie w centrum, na zachodzie i południu kraju, gdzie możemy liczyć na 10-15 st. C.